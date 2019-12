LIVE – Fiorentina-Roma 0-2. Raddoppio di Kolarov su punizione

Pagine Romaniste (Dallo Stadio Artemio Franchi S.Burioni) – La Roma, reduce dalla vittoria per 3-1 sulla Spal, affronta la Fiorentina in terra toscana nell’ultimo match del 2019. I giallorossi, a quota 32 punti nella classifica generale, proveranno a consolidare il proprio quarto posto con Fonseca che si affiderà all’ormai collaudato 4-2-3-1. Oltre a Pau Lopez tra i pali, a difendere la porta romanista torna la coppia Smalling-Mancini che è affiancata da Florenzi sulla destra e da Kolarov sull’altro lato. A centrocampo ancora fiducia a Diawara e Veretout (quest’ultimo ex della gara), mentre nella trequarti avversaria si muoveranno Zaniolo (anch’egli con un passato nei viola), Pellegrini e Perotti con il numero 7 giallorosso che agirà al centro. Davanti ci sarà Edin Dzeko.

TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (C), Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Ceccherini, Eysseric, Ghezzal, Benassi, Cristoforo, Zurkowski, Pedro, Sottil.

Allenatore: Vincenzo Montella.

Indisponibili: Ribery, Chiesa.

Diffidati: Dalbert.

Squalificati: –

A.S. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Fazio, Spinazzola, Under, Mkhitaryan, Kalinic, Antonucci.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Mirante, Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore, Kluivert.

Diffidati: Pellegrini.

Squalificati: –

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio.

Assistenti: Tegoni-Del Giovane.

IV Uomo: Manganiello.

VAR: Aureliano.

AVAR: Schenone.

Marcatori: 18′ Dzeko (R), 22′ Kolarov (R).

Ammoniti: Pezzella (F).

Espulsi: –

LIVE

PRIMO TEMPO

22′ – GOL DELLA ROMA! Kolarov la piazza sotto al sette direttamente da calcio di punizione.

21′ – Zaniolo conquista un ottimo calcio di punizione dal limite. Batterà Kolarov. Nell’occasione giallo a Pezzella.

18′ – GOL DELLA ROMA!!!!! Edin Dzeko porta in vantaggio i giallorossi con un tap-in vincente su assist di Zaniolo che in spaccata aveva servito il bosniaco.

13′ – Gol della Fiorentina con Vlahovic, si alza però la bandierina dell’assistente. Tutto fermo. Si riparte da 0-0.

11′ – Occasione per la Fiorentina. I viola ci provano prima con Vlahovic che in scivolata tocca la sfera, ma il tiro si infrange sul corpo di Pau Lopez che è protagonista di un’altra parata sulla seguente conclusione di Boateng.

8′ – Il calcio da fermo è battuto da Vlahovic che manca di poco la porta difesa da Pau Lopez.

7′ – La Fiorentina conquista un calcio di punizione da posizione ravvicinata con Pulgar.

3′ – Zaniolo gestisce ottimamente il pallone su passaggio di Diawara e se ne va sulla destra puntando la difesa viola, ma viene fermato e la Fiorentina recupera palla.

1′ – Inizia il match all’Artemio Franchi di Firenze. La Roma ha il primo possesso palla della gara.

PRE-PARTITA

Ore 20.29 – La Roma rientra negli spogliatoi.

Ore 20.10 – Arriva anche la Roma.

Ore 20.07 – La Fiorentina è in campo per il riscaldamento.

Ore 19.58 – Anche quelli della Roma sul terreno di gioco.

Ore 19.56 – I portieri della Fiorentina sono scesi in campo per effettuare il riscaldamento.

Ore 19.38 – La formazione della Fiorentina:

Ore 19.35 – La Fiorentina è allo Stadio.

Ore 19.28 – Ecco l’undici iniziale della Roma:

Ore 19.02 – La Roma si dirige allo Stadio.