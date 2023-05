Pagine Romaniste (Dall’Artemio Franchi S.Burioni) – Penultimo atto della Serie A 2022/23, con la Roma impegnata al Franchi contro la Fiorentina. Due delle squadre italiane impegnate in finali europee, con la Viola che viene anche dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter. L’impegno di mercoledì a Budapest incombe, per questo José Mourinho lascia a riposo 5 titolari. Chance per la baby Roma, ma anche un modo per ridare minutaggio a chi è rientrato da poco, come Smalling e Llorente.

Non convocati Rui Patricio, Dybala, Pellegrini, Spinazzola e Matic, indisponibili Karsdorp e Kumbulla. Con la testa già a Budapest, la formazione dello Special One vedrà come protagonisti chi ha avuto meno spazio. Tra i pali Svilar, alla seconda in campionato dopo il suo esordio a Bologna. Difesa composta da Llorente e Ibanez certi di un posto, mentre potrebbe avere delle chance Keramitsis. Altrimenti pronto ancora Mancini. Fasce affidate a Celik, costretto agli straordinari, e Zalewski. A centrocampo spazio a Bove con Camara, Tahirovic spera. Dopo i 90 minuti con la Salernitana El Shaarawy si candida ancora per una maglia da titolare. Solbakken e Belotti gli altri uomini del reparto offensivo.

TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Barak, Saponara; Jovic.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Milenkovic, Ranieri, Dodò, Blanco, Bonaventura, Duncan, Saponara, Nico Gonzalez, Ikone, Sottil, Cabral.

Allenatore: Italiano

Squalificati: -.

Indisponibili: Sirigu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Boer, Celik, Mancini, Cristante, Keramitsis, Tahirovic, Darboe, Wijnaldum, Volpato, Abraham.

Allenatore: Mourinho

Squalificati: -.

Indisponibili: Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Matic, Rui Patricio.

Arbitro: Giovanni Ayroldi

Assistenti: PERETTI-LOMBARDO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: PICCININI

Marcatori: 11′ El Shaarawy (R).

Ammoniti: 24′ Saponara.

Espulsi: –

PRIMO TEMPO



25′ – Occasione Roma! Solbakken a porta sguarnita prova un tap-in dall’area piccola. La difesa della Viola si immola e respinge il tiro.

24′ – Ammonito Saponara per un fallo su Bove.

19′ – Belotti a terra dopo uno scontro di gioco. I calciatori ne approfittano per dissetarsi.

11′ – GOL DELLA ROMA! Belotti mette un pallone morbido in area sul quale si avventa Solbakken che appoggia ad El Shaarawy. Il Faraone non sbaglia e fa 1-0 per i giallorossi!

9′ – I Viola conquistano una punizione da buona posizione. La barriera della Roma fa il suo dovere e devia in angolo.

5′ – La Fiorentina cerca dei varchi nella trequarti giallorossa e conquista un corner.

1′ – Inizia la gara!

PREPARTITA

17:26 – Anche i Viola sul manto erbato dell’Artemio Franchi per preparare i muscoli.

17:20 – La Roma scende in campo per iniziare la fase di riscaldamento sotto i cori del settore ospiti.

17:13 – I portieri della Fiorentina occupano l’area di rigore per il riscaldamento.

16:48 – Le scelte ufficiali di Mourinho

16:27 – Tutto pronto negli spogliatoi del Franchi