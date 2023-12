Pagine Romaniste – La Roma si prepara alla sfida con lo Sheriff all’Olimpico. Vincere è l’obiettivo. Per i giallorossi è l’ultima possibilità di provare a riprendersi il primo posto nel Girone G di Europa League. Tanti gli assenti per infortuni, da Dybala, Mancini a Spinazzola. Turnover quindi obbligato, con qualche incognita in attacco.

A difendere la porta ci sarà Svilar. In difesa con le assenze di N’Dicka e Mancini, Mourinho ha optato per il trio composto da: Celik, Cristante e Llorente. Sugli esterni Karsdorp e Zalewski, con Bove, Aouar e Sanches in mezzo al campo. Davanti ci saranno Lukaku e Belotti. Il gallo è stato favorito su El Shaarawy e questa potrebbe essere per lui la nuova occasione di rivalsa dopo diverso tempo.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

A disposizione: Boer, Rui Patricio, Paredes, Pellegrini, Pagano, Pisilli, Cherubini, Vetkan, Mannini, Joao Costa, Plaia, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

SHERIFF (3-4-1-2): :Koval; Tovar, Apostolakis, Garananga; Badolo, Talal, Ricardinho, Fernandes, Artunduaga; Mbekeli, Ankeye Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye.

A disposizione: Straistari, Garananga, Zohouri, Dijinari, Paiva, Botan, Novicov, Ademo Luvannor, Coliş, Vardar.

Allenatore: R. Bordin.

Arbitro: Jerome Brisard (FRA)

Assistenti: Danos e Drouet (FRA)

IV Uomo: Stinat (FRA)

Var: Millot (FRA)

Avar: Dieperink (NED)

Marcatori: 11′ Lukaku, 32′ Belotti

Ammoniti: 24′ Talal

Espulsi:

Note:

CRONACA

45’+3’ – Finisce la prima frazione

38′ – Svilar salva la Roma. In ripartenza Ankeye si presenta davanti al belga che però è bravo a rubargli il tempo in uscita

32′ – GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Renato Sanches pesca con un tocco sotto Zalewski che di prima scalva Koval, poi prima che la palla superasse la linea è stato il Gallo Belotti a spingere la palla in rete

29′ – Primo angolo per lo Sheriff con Celik che è riuscito a fermare Ankeye

24′ – Primo giallo della partita per Talal per un fallo a metà campo

21′ – Zalewski prova il colpo diretto da calcio punizione. Il polacco però colpisce male, con la palla che finisce abbondantemente alta

17′ – Buona costruzione della Roma con Lukaku che smista sulla destra per Karsdorp che però sbaglia il cross per Belotti

11′ – GOOOOOL DELLA ROMA! LUKAKUU! Zalewski si libera sulla fascia e di sinistro offre un assist al bacio per Big Rom che può solo spingere in rete

5’ – Rischio per la difesa dello Sheriff con l’occasione per Belotti sul cross di Zalewski. Poi tutto fermo per un fallo di mano

1’ – Prima occasione per Karsdorp che tira di piatto. Pallone al lato. Subito chance per la Roma

Pre partita

18:12 – Inizia il riscaldamento dei giallorossi

17:52 – Questi gli 11 scelti da Bordin per la gara contro la Roma

17:33 – Le scelte ufficiali di Mourinho: dentro Celik, Karsdorp, Renato Sanches e Aouar. Davanti spazio a Belotti

17:31 – L’arrivo della squadra allo Stadio Olimpico