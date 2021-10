Darboe: “Rinnovo? Penso solo a lavorare e dare il massimo. Imparo sempre qualcosa di nuovo”

Pagine Romaniste – Alla vigilia di Bodø/Glimt-Roma, gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Conference League, ha parlato Ebrima Darboe in conferenza stampa. Queste le parole del centrocampista gambiano:

Com’è stata la sensazione di esser colpiti dal vento in faccia?

Per me è stato diverso, questi tipi di climi non li ho mai vissuti. Per me è diverso.

Cosa ne pensi di giocare con questo clima e col campo sintetico?

Sappiamo che non sarà facile ma noi siamo pronti per domani e pensiamo solo a vincere.