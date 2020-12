LIVE – CSKA Sofia-Roma 2-1. Sowe riporta in vantaggio i suoi

Pagine Romaniste – Già qualificata come prima ai sedicesimi di finale di Europa League, la Roma chiude l’ultimo impegno della fase a gironi in casa del CSKA Sofia. Occasione per Paulo Fonseca di schierare i calciatori meno utilizzati fino ad ora, con un occhio di riguardo verso i giovani della Primavera giallorossa. Al ‘Natsionalen Stadion Vasil Levski’, il tecnico conferma il solito modulo 3-4-2-1. Davanti a Boer, il trio difensivo Kumbulla, Fazio e Juan Jesus. A centrocampo, da destra a sinistra, Bruno Peres, Diawara, Milanese e Bamba. Sulla trequarti, alle spalle di Borja Mayoral, Pedro e Carles Perez.

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankharé.

A disposizione: Evtimov, Galabov, Vion, Turitsov, Carey, Smolenski, Donchev, Keita, Henrique, Mitkov, Juric, Ahmedov, Yordanov, Sinclair, Beltrame.

Allenatore: Bruno Akrapovic.

Indisponibili: -.

Diffidati: Vion.

Squalificati: -.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disposizione: Pau Lopez, Berti, Karsdorp, Tripi, Smalling, Darboe, Bove, Ciervo, Villar.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Pastore, Veretout, Zaniolo, Mancini, Santon, Pellegrini, Calafiori.

Diffidati: Peres, Villar, Karsdorp.

Squalificati: –.

Arbitro: Peljito.

Assistenti: Ibrisimbegovic-Beljo.

IV Uomo: Kaljanac.

Marcatori: Rodrigues 5′ (C), Milanese 22′ (R), Sowe 34′ (C)

Ore 16.23 – Inizia il riscaldamento dei giallorossi.

Ore 17.36 – Problema per Calafiori, sarà sostituito da Bamba.

Ore 17.23 – La Roma in partenza per lo stadio.