LIVE – Crotone-Roma 1-3, doppietta Mayoral, Mkhitaryan trasforma il rigore. Golemic accorcia. Kumbulla ferma Rivere

Pagine Romaniste – La Roma, reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, torna in campo nella sfida di Serie A contro il Crotone. Paulo Fonseca, negativo al tampone, sarà regolarmente in panchina e si affiderà all’ormai collaudato 3-4-2-1. In porta ci sarà Pau Lopez (ancora assente Mirante per infortunio) e davanti allo spagnolo saranno schierati Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo spazio a Villar e Cristante al centro, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Bruno Peres (Spinazzola out). Davanti non partirà Dzeko, alle prese con un risentimento muscolare, ma Borja Mayoral. Dietro a lui, sulla trequarti, il tecnico portoghese si affiderà a Carles Perez e Mkhitaryan.

TABELLINO

F.C. CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy.

A disposizione: Festa, Crespi, Rispoli, Luperto, Marrone, Rojas, Dragus, Crociata, Petriccione, Djidji, Riviere, Vulic, Siligardi.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Squalificati: –

Diffidati: Reca.

Indisponibili: Cigarini, Benali.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; (63’Kumbulla), Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan (63′ Pellegrini); Mayoral.

A disposizione: Farelli, Boer, Jesus, Diawara, Providence, Podgoreanu, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Squalificati: –

Diffidati: Cristante.

Indisponibili: Mirante, Santon, Spinazzola, Calafiori, Zaniolo, Pedro.

Arbitro: Piccinini.

Assistenti: Peretti e Vono.

IV Uomo: Pezzuto.

VAR: Pairetto.

AVAR: De Meo.

Marcatori: Mayoral (8′, 30′), Mkhitaryan (35′), Golemic (71′)

Ammoniti: Peres (22′), Golemic (35′), Magallan (41′), Ibanez (58′)

LIVE

PRE PARTITA

Ore 14.11 – Ecco la formazione dei nostri avversari:

Ore 13.43 – La formazione ufficiale della Roma:

Ore 13.24 – La Roma in partenza per lo stadio.