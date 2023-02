LIVE – Cremonese-Roma, le probabili formazioni. Esordio per Wijnaldum dal 1′. Solbakken-El Shaarawy dietro Belotti. Spazio per Karsdorp

Pagine Romaniste – Un debito da saldare dopo averne estinto uno giovedì. Scartata la fastidiosa, più che ingombrante, trappola Salisburgo, le porte degli ottavi di Europa League si sono aperte. I risultati di Inter e Milan – rispettivamente sconfitta a Bologna (1-0) e vittoria (2-0) contro l’Atalanta – impongono una risposta immediata nella corsa Champions. Nell’ultima tappa alla portata, sulla carta, prima del marzo di fuoco – Juve, ottavi e derby ma non solo – la Roma fa visita all’empia Cremonese, sul cui muro sono andate a sbattere e a spegnersi le ambizioni, lene, di proseguire nella Coppa Italia.

Nella sfida dello Zini mancherà sicuramente Smalling per squalifica dopo l’ammonizione subita a Verona. Spazio dunque a Kumbulla insieme ad Ibanez (lui squalificato in coppa) e Mancini. Mourinho per il centrocampo potrà finalmente schierare Wijnaldum dal 1′: l’olandese è atteso da titolare accanto a Matic. Riposo per Cristante che rimane in diffida e possibile di squalifica (il prossimo incontro è contro la Juventus).

Sulle fasce si candidano Spinazzola, in una forma invidiabile, e Karsdorp. Chi per un motivo chi per un altro devono acquisire sempre più minuti per continuare il rodaggio. Davanti la trequarti sarà ancora affiadata ad Ola Solbakken: il norvegese cerca la continuità dopo la rete contro gli Scaligeri nell’ultima gara. El Shaarawy dovrebbe far riposare capitan Pellegrini, mentre davanti Belotti insidia Abraham. Il Gallo vuole cavalcare la “cresta” dell’onda e ripetersi dopo la prova maiuscola in Europa che gli è valsa il favore del pubblico romanista.

LE PROBABILI FORMAZIONI

US CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Meite, Valeri; Okereke, Dessers.

A disposizione: Saro, Sarr, Quagliata, Chiriches, Aiwu, Lochoshvili, Castagnetti, Acella, Galdames, Buonaiuto, Ghiglione, Felix, Ciofani.

Allenatore: Davide Ballardini.

Indisponibili: -.

Squalificati: -.

Diffidati: Ferrari, Okereke.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Keramitsis, Celik, Cristante, Bove, Tahirovic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Volpato, Abraham.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Darboe.

Squalificati: Smalling.

Diffidati: Mancini, Cristante.

Arbitro: Piccinini.

Assistenti: Galetto-Pagliardini.

IV Uomo: Serra.

Var: Di Bello.

Avar: Volpi.

Prepartita

16:00 – La Roma è arrivata allo Zini di Cremona