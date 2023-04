LIVE – Coppa Italia Primavera, Roma-Inter 1-0. Keramitsis regala la finale ai giallorossi

Pagine Romaniste – In uno stadio Tre Fontane tutto esaurito, i ragazzi della Roma Primavera di Federico Guidi, affrontano, nella semifinale secca di Coppa Italia Primavera, l’Inter. I nerazzurri, allenati da un ex come Cristian Chivu, in campionato sono decimi e hanno un ritardo di 11 punti rispetto ai giallorossi quarti, con una sola vittoria nelle ultime 5. Tra gli spettatori, l’ex allenatore Alberto De Rossi, Tiago Pinto e Ryan Friedkin.

TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti (C), Chesti (52′ Pellegrini); Missori, Pisilli, Tahirovic, Cherubini; Volpato (88′ Cassano), Pagano (79′ Oliveras); Padula (79′ Majchrzak).

A disposizione: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Louakima, Falasca, Bolzan.

Allenatore: Guidi.

Inter (4-3-3): Botis; Dervishi, Kassama (87′ Curatolo), Matjaz, Pozzi (87′ Pelamatti); Akinsanmiro (62′ Martini), Stanković, Kamate (79′ Andersen); Owusu, Esposito (C), Iliev (79′ Sarr).

A disposizione: Bonardi (GK), Tommasi (GK), Grygar, Stabile, Di Maggio, Biral, Nezirevic, Di Pentima.

Allenatore: Chivu.

Marcatori: 81′ Keramitsis

Ammoniti: 25′ Chesti (AS Roma), 36′ Kassama (FC Inter Milan), 58′ Padula (AS Roma), 89′ Keramitsis (AS Roma).

Espulsi: