LIVE – Cluj-Roma, le formazioni ufficiali. Carles Perez e Pellegrini dietro a Mayoral

Pagine Romaniste – Dopo l’ottima vittoria in campionato contro il Parma, la Roma vola in Romania per affrontare il Cluj nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. La situazione di classifica è piuttosto rosea: dopo due vittorie ed un pareggio, la Roma potrebbe di fatto ipotecare il passaggio del turno. Fonseca però deve far fronte a numerose assenze che riguardano principalmente il reparto difensivo. Sono infatti 6 i difensori indisponibili tra Covid e infortuni: Smalling, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Fazio e Santon. Il portoghese dunque proporrà la difesa a quattro con il portiere di coppa Pau Lopez, in difesa Spinazzola, Juan Jesus e Cristante con Calafiori, alla prima da titolare, sulla sinistra. A centrocampo il ristabilito Diawara verrà affiancato da Villar, protagonista delle ultime uscite. A destra ci sarà Bruno Peres. Dietro Mayoral giocheranno Carles Perez e Pedro per far rifiatare Mkhitaryan. Dzeko andrà in panchina, ma verrà probabilmente inserito nella ripresa per mettere minuti nelle gambe.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CFR Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Djokovic, Itu; Rondon, Paun, Pereira; Debeljuh.

A disposizione: Soares, Aurélio, Chipciu, Sandomierski, Latovlevici, Costache, Murariu, Rus, Carnat, Vojtus, Ciobotariu.

Diffidati: -.

Indisponibili: -.

Allenatore: Dan Petrescu.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cristante (C), Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

A disposizione: Mirante, Berti, Tripi, Karsdorp, Veretout, Milanese, Mkhitaryan, Ciervo, Pedro, Dzeko.

Squalificati: -.

Diffidati: Villar, Bruno Peres.

Indisponibili: Boer, Kumbulla, Fazio, Ibanez, Mancini, Smalling, Santon, Pastore, Zaniolo.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Harald Lechner.

Assistenti: Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch.

IV Uomo: Julian Weinberger.

Ammoniti: –

Espulsi: –

Marcatori: –

LIVE

Ore 19.47 – Ecco i nostri avversari:

Ore 19.34 – La formazione ufficiale della Roma:

Ore 19.14 – La Roma si mette in marcia per raggiungere lo stadio.