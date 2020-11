Cluj-Roma 0-2. I giallorossi volano ai sedicesimi di Europa League

Pagine Romaniste – Dopo l’ottima vittoria in campionato contro il Parma, la Roma vola in Romania per affrontare il Cluj nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. La Roma ha vinto per 2-0 grazie all’autogol Debeljuh e al rigore di Veretout (dubbio), entrambi episodi avvenuti nel secondo tempo. Una vittoria fondamentale che qualifica la Roma ai sedicesimi di Europa League con due turni di anticipo.

TABELLINO

CFR Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Djokovic, Itu (51′ Chipciu) ; Rondon, Paun (71′ Carnat), Pereira; Debeljuh (70′ Vojtus).

A disposizione: Soares, Aurélio, Sandomierski, Latovlevici, Costache, Murariu, Rus, Ciobotariu.

Diffidati: -.

Indisponibili: -.

Allenatore: Dan Petrescu.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Spinazzola (63′ Mkhitaryan), Cristante (C), Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara (77′ Milanese), Calafiori; Carles Perez (83′ Tripi), Pellegrini (46′ Veretout); Borja Mayoral (63′ Dzeko).

A disposizione: Mirante, Berti, Karsdorp, Ciervo, Pedro.

Squalificati: -.

Diffidati: Villar, Bruno Peres.

Indisponibili: Boer, Kumbulla, Fazio, Ibanez, Mancini, Smalling, Santon, Pastore, Zaniolo.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Harald Lechner.

Assistenti: Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch.

IV Uomo: Julian Weinberger.

Ammoniti: Itu (C), Paun (C), Djokovic (C), Diawara (R), Burca (C), Camora (C), Dzeko (R).

Espulsi: –

Marcatori: Debeljuh (Autogol), Veretout (R).

LIVE

Ore 20.26 – La Roma scende in campo per il riscaldamento.

Ore 19.47 – Ecco i nostri avversari:

Ore 19.34 – La formazione ufficiale della Roma:

Ore 19.14 – La Roma si mette in marcia per raggiungere lo stadio.