LIVE – Campionato Primavera, Napoli-Roma 0-0: si parte!

Pagine Romaniste – La sfida per restare ad alta quota. Dopo il poker calato contro la Spal dell’ex tecnico della Roma Under 17 Fabrizio Piccareta, la Primavera di Alberto De Rossi va in scena a Napoli. Caduti nelle ultime due gare, i partenopei sono scivolati al quinto posto. Per la trasferta in terra campana, De Rossi sceglie il 3-4-3. Mastrantonio tra i pali, Tripi, Pellegrini e Keramitsis in difesa. Louakima e Oliveras esterni di centrocampo, Faticanti e Tahirovic centrali. Riccardi e Cherubini a supporto di Vielkerling Persson.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-3): Mastrantonio; Tripi, Pellegrini, Keramitsis; Louakima, Faticanti, Tahirovic, Oliveras; Riccardi; Vielkerling Persson, Cherubini.

A disposizione:

Allenatore: Alberto De Rossi.

SSC NAPOLI (3-5-2) : Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.

Allenatore: Nicolò Frustalupi.