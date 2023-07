Pagine Romaniste – Il giorno della grande attesa è arrivato. Alle ore 12.30 andrà in scena il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024. Come nelle precedenti due stagioni, sarà asimmetrico tra girone di andata e di ritorno. Si parte il 20 agosto per finire nel weekend del 26 maggio 2024. Un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre. Ci saranno invece quattro soste: domenica 10 settembre 2023, domenica 15 ottobre 2023, domenica 19 novembre 2023 e domenica 24 marzo 2024. Tra i criteri, nessun derby e big match nelle prime due giornate.

LIVE

1ª giornata: Roma-Salernitana

2ª giornata: Verona-Roma

3ª giornata: Roma-Milan

4ª giornata: Roma-Empoli

5ª giornata: Torino-Roma

6ª giornata: Genoa-Roma (infrasettimanale)

7ª giornata: Roma-Frosinone