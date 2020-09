LIVE – Cagliari-Roma, sfiora il gol Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Dopo aver vinto le prime due amichevoli la Roma cerca il tris contro il Cagliari. Impegno decisamente più probante rispetto ai match contro Sambenedettese (4-2) e Frosinone (4-1) visto che si tratta di una squadra di Serie A. Percorso in crescendo, quindi, per i ragazzi di mister Fonseca che praticamente si ritrovano tutti insieme per la prima volta in questa annata. Assenti Fazio, Zaniolo, Pastore e Pedro per infortunio. Per questo match il portoghese riparte da Edin Dzeko: per lui prima convocazione e subito la titolarità. Alle sue spalle il tandem Pellegrini-Mkhitaryan. Ancora una volta Karsdorp proposto a destra e Spinazzola a sinistra.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Caligara, Oliva, Rog; Nandez, Simeone, Joao Padro.

A disposizione: Aresti, Vicario, Carboni, Pajac, Pinna, Pisacane, Zappa, Conti, Ladinetti, Marin, Pavoletti, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Berti, Jesus, Santon, Feratovic, Seck, Bouah, Calafiori, Villar, Perotti, Ünder, Antonucci

Allenatore: Paulo Fonseca

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

PREPARTITA

Ore 17.30 – La formazione del Cagliari.

Ore 16.48 – L’11 della Roma.

📍 Eccoci alla Sardegna Arena 📋 La formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko#ASRoma pic.twitter.com/3bHTRzO8Xe — AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2020