Brighton-Roma 1-0: non basta Welbeck, Svilar saracinesca. Giallorossi ai quarti di finale

Pagine Romaniste – Dopo il 4-0 della gara d’andata, la Roma vola in Inghilterra, in casa del Brighton di De Zerbi. La partita giocata al Falmer Stadium, ha visto i padroni di casa pressare molto i giallorossi, con l’obiettivo dei quarti di finale. 1-0 il risultato finale, grazie alla rete dalla distanza di Welbeck. Nonostante l’assenza di Lukaku e Dybala, i ragazzi di De Rossi tengono bene il campo e vedono annullarsi un gol ad Azmoun per gioco pericoloso.

Nella ripresa Svilar chiude la saracinesca in molteplici occasioni, aiutato anche dal resto del reparto difensivo. Occasione per Spinazzola che si stampa sul palo dopo una grande galoppata. La Roma vola ai quarti di finale, superando la squadra inglese, in attesa del sorteggio di domani alle 13:00.

TABELLINO

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey (61′ Igor), Dunk, Van Hecke, Estupinan (61′ Ferguson); Gilmour (85′ Baleba), Gross; Lallana (53′ Buonanotte), Enciso (53′ Fati), Adingra; Welbeck.

A disposizione: Steele, McGill, Webster, Buonanotte, Moder, Baleba, Ferguson, Igor, Veltman, Peupion, Baker-Boatley, Fati.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi (83′ Aouar), Azmoun (90′ Joao Costa), Zalewski (73′ Llorente).

A disposizione: Boer, Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Angeliño, Paredes, Llorente, Aouar, Dybala, El Shaarawy.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Arbitro: Felix Zwayer.

Assistenti: Lupp-Achmüller.

Quarto uomo: Schlager.

Var: Dankert.

AVAR: Stegema.

Marcatori: 37′ Welbeck

Ammoniti: 12′ Mancini, 22′ De Rossi, 31′ Lamptey, 35′ N’Dicka, 40′ Estupinan, 40′ Pellegrini, 41′ De Zerbi, 45′ Svilar, 85′ Llorente

Espulsi:

Altro: 5′ di recupero (PT)

CRONACA

62' – PARATA CLAMOROSA DI SVILAR. Adingra stacca di testa da dentro l'arietta piccola ma il numero 99 compie un miracolo Brighton 1-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

59' – Palo della Roma. Spinazzola si fa tutto il campo palla a piede, entra in area e calcia. Sfortunatamente colpisce il montante della porta del Brighton Brighton 1-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

45' – Comincia la seconda frazione Brighton 1-0 Roma #ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

45'+1 – Ammonito Svilar per perdite di tempo Brighton 1-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

38' – Si accendono dei tafferugli al limite dell'area della Roma. Ammoniti Pellegrini ed Estupinian. Ammonito anche De Zerbi Brighton 1-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

37' – Gol del Brighton. Welbeck si stacca al limite dell'area e calcia a giro trovando gli incroci dei pali Brighton 1-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

35' – Ammonito N'Dicka per aver ritardato la battuta di una punizione a centrocampo. Era diffidato e quindi salterà l'andata dei possibili quarti di finale Brighton 0-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

31' – Ammonito Lamptey che entra durissimo su Azmoun Brighton 0-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

22' – Gol annullato alla Roma. Dopo un rimpallo la palla arriva ad Azmoun che in rovesciata segna, ma l'arbitro fischia gioco pericoloso. Chiamata abbastanza irreale del fischietto tedesco. Nell'occasione ammonito De Rossi Brighton 0-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

15' – Azmoun vicino al gol. Adingra sbaglia il passaggio e la palla arriva all'iraniano che calcia di poco fuori Brighton 0-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

12' – Giallo per Mancini per un fallo al limite dell'area che non c'era. Punizione pericolosa per il Brighton Brighton 0-0 Roma#ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

1' – Inizia la partita Brighton 0-0 Roma #ASRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 14, 2024

PRE PARTITA

7:40 – La Roma arriva all’Amex Stadium

Brighton-Roma: diretta tv e streaming

Brighton-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 all’American Express Stadium e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.