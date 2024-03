LIVE – Brighton-Roma, le probabili formazioni: davanti Baldanzi e Zalewski con Azmoun. C’è Bove

Pagine Romaniste – Dopo il 4-0 della gara d’andata, la Roma vola in Inghilterra, in casa del Brighton di De Zerbi. Si gioca al Falmer Stadium, con il fischio d’inizio alle 21.00 del 4 marzo. L’obiettivo sono i quarti di finale. Gara da dentro e fuori, con un vantaggio importante che però va mantenuto. La Roma arriva all’incontro dopo il pareggio acciuffato contro la Fiorentina proprio negli ultimi istanti finali con il gol di Llorente. Per il match l’assenza più importante è quella di Romelu Lukaku: il centravanti belga è rimasto a Roma per cercare di recuperare in vista della prossima sfida contro il Sassuolo.

I pali giallorossi saranno difesi da Mile Svilar, protetto da Mancini e N’Dicka, con le fasce presediate da Celik e Spinazzola. Centrocampo composto da Cristante, Bove e Pellegrini, ma Aouar scalpita per una maglia da titolare. In attacco con l’assenza di Big Rom, spazio ad Azmoun. In panchina va Dybala, dentro Baldanzi. Unico ballottaggio tra El Shaarawy e Zalewski, con l’italiano favorito sul polacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Igor; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck.

A disposizione: Steele, McGill, Webster, Lallana, Moder, Baleba, Ferguson, Estupinian, Veltman, Peupion, Baker-Boatley.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy.

A disposizione: Boer, Rui Patricio, Karsdorp, Smalling, Angeliño, Paredes, Llorente, Aouar, Dybala, Zalewski.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Arbitro: Felix Zwayer.

Assistenti: Lupp-Achmüller.

Quarto uomo: Schlager.

Var: Dankert.

AVAR: Stegema.

Brighton-Roma: diretta tv e streaming

Brighton-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è in programma alle ore 21 all’American Express Stadium e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.