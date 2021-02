LIVE – Braga-Roma, le formazioni ufficiali. Dzeko dal 1′, Diawara e Veretout in mezzo al campo

Pagine Romaniste – La Roma è chiamata alla prova europea. Quest’oggi i giallorossi sfideranno il Braga (ore 18:55) per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La formazione di Paulo Fonseca – ex tecnico della formazione portoghese, con cui nel 2016 ha vinto la Coppa di Portogallo – ci arriva sulle ali dell’entusiasmo per il terzo posto in campionato. Terza posizione anche per il Braga, che nelle ultime tre partite ha ottenuto due vittorie (Moreinse prima, Santa Clara poi) intervallate dal pareggio col Porto.

Per la sfida dell’Estadio Municipal de Braga, Fonseca attuerà un turnover, soprattutto a centrocampo. Nella zona mediana spazio a Diawara, al posto di Villar che tirerà il fiato insieme a Pellegrini. In attacco, invece, Edin Dzeko tornerà dal primo minuto, ma senza la fascia di capitano che sarà sul braccio di Bryan Cristante. Il numero 4 giallorosso sarà al centro della difesa, con Mancini ed Ibanez ai lati. Cambio anche sulla corsia di destra, dove Bruno Peres potrebbe avere la meglio su Karsdorp. Ballottaggio infine in porta, ma non dovrebbero esserci sorprese: Pau Lopez è in vantaggio su Mirante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sporting Braga (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Sequeira, Raul Silva; Esgaio, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Horta, Gaitan; Sporar.

A disposizione: Tiago Sà, Rogerio Santos, Rolando, Vitor Tormena, Bruno Rodrigues, Diogo Vieira, Infant, Zé Carlos, Piazon, Borja, Bruno Viana, Joao Novais, Fransergio, Ricardo Abel Ruiz.

Indisponibili: Carmo, Moura, André Castro, Medeiros.

Allenatore: Carlos Carvalhal.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Villar, Pellegrini, El Shaarawy, Mayoral.

Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Kumbulla, Calafiori.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Kovacs.

Assistenti: Marinescu e Artene.

IV uomo: Hategan.

Var: Cuadra Fernandez.

LIVE

PRE PARTITA

Ore 17.58 – La formazione ufficiale del Braga:

Ore 17.40 – Ecco come scenderanno in campo i giallorossi:

Ore 17.14 – La Roma in marcia verso lo stadio.