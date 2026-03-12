Pagine Romaniste – Dopo la pesante battuta d’arresto in campionato contro il Genoa, la Roma è chiamata a voltare pagina e a concentrarsi sull’impegno europeo. I giallorossi torneranno infatti in campo oggi in una sfida che può indirizzare il loro cammino nella competizione continentale.

La squadra capitolina affronterà il Bologna guidato da Vincenzo Italiano nell’andata degli ottavi di finale della Europa League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:45 in una gara che si preannuncia intensa e molto equilibrata tra due squadre che stanno vivendo stagioni importanti.

Per la Roma sarà l’occasione per riscattare immediatamente la sconfitta in campionato e ritrovare fiducia. L’obiettivo dei giallorossi è quello di ottenere un risultato positivo già nella gara d’andata, così da presentarsi al ritorno con un vantaggio prezioso nella corsa ai quarti di finale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.

A disp.: Ravaglia, Casale, Heggem, Miranda, Lykogiannis, Baroncioni, Pobega, Orsolini, Sohm, Rowe, Odgaard, Dallinga, Dominguez, Castaldo.

All: Vincenzo Italiano.

In dubbio: –

Diffidati: Bernardeschi, Miranda, Martin.

Squalificati: –

Indisponibili: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante, Zaragoza; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Hermoso, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, Koné, Vaz, El Shaarawy.

All.: Gian Piero Gasperini

In dubbio: Koné.

Diffidati: Celik, Hermoso, Ndicka.

Squalificati: Mancini.

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé.

Arbitro: Jablonski.

Assistenti: Beitinger-Koslowski.

IV Uomo: Osmers.

Var: Dankert.

Avar: Schröder.

Marcatori: Bernadeschi (B), Pellegrini (R)

Ammoniti: Miranda (B), Wesley (R), João Mario (B), Casale (B), Cristante (R)

Espulsi:

LIVE – 20:38

1’ – Inizia il primo tempo al dall’Ara.

10’ – Primo squillo da parte dei rossoblù con Bernardeschi. Bloccato dalle mura giallorosse.

13’ – Ammonito Miranda. Salterà la partita di ritorno all’Olimpico.

14’ – Ammonito Wesley.

19’ – Grandissima occasione per la Roma con Zaragoza che strozza troppo il tiro e spedisce il pallone sul fondo.

32’ – Ottimo cross di Wesley ma il portiere del Bologna riesce a liberare l’area di rigore.

37’ – Occasione per il Bologna con Bernadeschi che mette un pallone insidioso dentro l’area di rigore giallorossa ma Ghilardi libera in calcio d’angolo.

44’ – Ci prova Bernadeschi con un sinistro a giro ma un super Svilar mette le manone.

45’ – Un minuto di recupero.

45’ +1 – Altra occasione per il Bologna con Pobega che non trova la rete a due passi dalla porta. Termina così il primo tempo al dall’Ara.

46’ – Inizio secondo tempo.

46’ – Ammonito João Mario.

51’ – Gol Bologna.

53’ – Occasione per la Roma con Malen che scheggia il palo esterno e il pallone termina sul fondo.

57’ – Ammonito Casale.

58’ – Cambio Roma, esce Rensch entra Tsimikas.

60’ – Altra grossa occasione per il Bologna con Pobega trovando ancora un super Svilar che salva il risultato.

65’ – Cambi Roma, escono Celik ed El Aynaoui entrano Pellegrini e Hermoso.

67’ – Ammonito Cristante.

70’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PELLEGRINI PAREGGIA PER LA ROMA.

76’ – Occasione clamorosa per la Roma con Malen che non riesce a trovare il gol dopo una doppia deviazione fortuita.

88’ – Occasione per il Bologna con un colpo di testa di Vitik che si stampa sulla traversa e poi sul fondo.

90’ – Quattro minuti di recupero.

90’ +4 – Finisce il secondo tempo pari al Dall’Ara si deciderà all’Olimpico.