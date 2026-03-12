Pagine Romaniste – Dopo la pesante battuta d’arresto in campionato contro il Genoa, la Roma è chiamata a voltare pagina e a concentrarsi sull’impegno europeo. I giallorossi torneranno infatti in campo oggi in una sfida che può indirizzare il loro cammino nella competizione continentale.

La squadra capitolina affronterà il Bologna guidato da Vincenzo Italiano nell’andata degli ottavi di finale della Europa League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:45 in una gara che si preannuncia intensa e molto equilibrata tra due squadre che stanno vivendo stagioni importanti.

Per la Roma sarà l’occasione per riscattare immediatamente la sconfitta in campionato e ritrovare fiducia. L’obiettivo dei giallorossi è quello di ottenere un risultato positivo già nella gara d’andata, così da presentarsi al ritorno con un vantaggio prezioso nella corsa ai quarti di finale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi.

A disp.: Ravaglia, Casale, Heggem, Miranda, Lykogiannis, Baroncioni, Pobega, Orsolini, Sohm, Rowe, Odgaard, Dallinga, Dominguez, Castaldo.

All: Vincenzo Italiano.

In dubbio: –

Diffidati: Bernardeschi, Miranda, Martin.

Squalificati: –

Indisponibili: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante, Zaragoza; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Hermoso, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, Koné, Vaz, El Shaarawy.

All.: Gian Piero Gasperini

In dubbio: Koné.

Diffidati: Celik, Hermoso, Ndicka.

Squalificati: Mancini.

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé.

Arbitro: Jablonski.

Assistenti: Beitinger-Koslowski.

IV Uomo: Osmers.

Var: Dankert.

Avar: Schröder.

