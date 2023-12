Pagine Romaniste – Rimanere ancorati al sogno Champions e battere la sorpresa di questo inizio di campionato. La Roma è ospite al Dall’Ara questo pomeriggio dove è chiamata alla prova del nove contro il Bologna di Motta, grande realtà del nostro calcio.

Mourinho però è carico di defezioni per la sfida: sono fuori Dybala e Aouar per infortunio, Zalewski e Lukaku per squalifica oltre ai lungodegenti Abraham, Kumbulla e Smalling. Recupero in extremis per Spinazzola e Mancini e Azmoun. Davanti a Rui Patricio solito terzetto composto da Mancini, Llorente e N’Dicka. C’è Kristensen sulla destra, con Spinazzola sull’altra sponda. Paredes da play a centrocampo con Cristante e Pellegrini da mezzali. Davanti la coppia inedita El Shaarawy e Belotti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Lykogiannis, Corazza, De Silvestri, Lucumi, El Azzouzi, Fabbian, Aebischer, Urbanski, Van Hooijdonk.

Allenatore: Thiago Motta.

Indisponibili: Karlsson, Orsolini, Soumaoro.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Aebischer.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Renato Sanches, Pagano, Joao Costa, Azmoun, Pisilli.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: Lukaku, Zalewski.

Diffidati: Mancini.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata).

Assistenti: Alassio e Melli.

IV uomo: Sozza.

Var: Chiffi.

Avar: Longo.

PREPARTITA

16:42 – La Roma è arrivata

16:06 – Una visuale dello stadio Renato Dall’Ara