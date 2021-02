LIVE – Benevento-Roma 0-0. Inizia la partita!

Pagine Romaniste – La Roma è obbligata a stringere i denti per contrastare l’emergenza che ha colpito il reparto difensivo. Paulo Fonseca infatti questa sera contro il Benevento dovrà fare a meno di Ibanez, Cristante, Kumbulla e Smalling. Il modulo, nonostante tutto, però non si tocca: spazio quindi al consolidato 3-4-2-1. In porta spazio a Pau Lopez. Davanti allo spagnolo agirà una difesa assolutamente alternativa con Gianluca Mancini, Federico Fazio e Leonardo Spinazzola. Sulle fasce ci saranno Rick Karsdorp e Bruno Peres, mentre in mezzo al campo al fianco di Jordan Veretout ritorna Gonzalo Villar dopo il riposo di giovedì in Europa League. Sulle trequarti si rivede Lorenzo Pellegrini con Henrikh Mkhitaryan. Infine in attacco Borja Mayoral è il favorito per vincere il ballottaggio con Edin Dzeko.

IL TABELLINO

Benevento Calcio (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Barba, Glik, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Pastina, Diambo, Tello, Insigne, Di Serio, Sau, Gaich, Moncini.

Indisponibili: Letizia, Volta, Iago Falque, Dabo.

Diffidati: Barba, Dabo, Foulon, Glik.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Feratovic, Pastore, Diawara, Podgoreanu, Perez, El Shaarawy.

Indisponibili: Ibanez, Santon, Cristante, Reynolds, Zaniolo, Smalling, Kumbulla, Calafiori.

Diffidati: Cristante, Kumbulla, Ibanez, Bruno Peres, Villar, Veretout.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Costanzo e Prenna.

IV uomo: Ayroldi.

Var: Chiffi.

Avar: Del Giovanne.

Ammoniti: –

Espulsi: –

Marcatori: –

PRE PARTITA

Ore 20.19 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.37 – La formazione del Benevento.

Ore 19.29 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.25 – L’11 della Roma.

Ore 19.06 – La Roma si dirige verso il Vigorito.