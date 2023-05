LIVE – Bayer Leverkusen-Roma, le formazioni ufficiali: Abraham-Belotti davanti. Bove titolare, c’è Celik

Pagine Romaniste – Gli ultimi 90 minuti prima di decretare chi andrà alla finale di Budapest del 31 maggio. Dopo l’1-0 della gara d’andata, la Roma fa visita al Bayer Leverkusen nel ritorno delle semifinali di Europa League. “Abbiamo l’esperienza e la personalità per giocarcela”, queste le parole dello Special One, alla ricerca della sua nona finale europea.

José Mourinho, anche se non dal 1′, potrà contare su qualche forza in più: Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling sono arruolabili, ma in panchina. La Joya, il difensore inglese e il Faraone hanno svolto ieri la rifinitura con il gruppo, con l’argentino che potrebbe avere minutaggio nella seconda parte di gara.

Nei titolari, Rui Patricio torna tra i pali, protetto da Mancini, Cristante e Ibanez. Sulla fascia destra il dubbio Celik-Zalewski, con il terzino turco favorito. Centrocampo composto da Matic, Pellegrini e Bove, in ballottaggio con Wijnaldum, Spinazzola a presidiare la fascia sinistra. Doppio centravanti con la coppia Abraham e Belotti a completare lo scacchiere del portoghese.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek.

A disposizione: Pentz, Lomb, Neutgens, Fosu-Mensah, Amiri, Azhil, Hudson-Odoi, Azmoun, Hlozek.

Allenatore: Xabi Alonso.

Indisponibili: Bellarabi, Lunev, Schick, Kossounou, Andrich.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Camara, Missori, Celik, Wijnaldum, Tahirovic, Faticanti, El Shaarawy, Dybala.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp, Llorente, Solbakken, Darboe.

Squalificati: –.

Diffidati: -.

Arbitro: Vincic.

Assistenti: Klancnik, Kovacic.

IV uomo: Peljto.

VAR: Kajtazovic.

AVAR: Jug.

PREPARTITA

19:44 – La squadra in campo per testare il terreno

19:43 – La formazione ufficiale scelta da Alonso: Azmoun punta centrale. C’è Palacios e Demirbay

19:38 – Le scelte ufficiali di Mourinho: conferma in toto della fomazione ufficiale

18:43 – Tutto pronto nello spogliatoio della Roma alla Bay Arena