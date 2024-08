Pagine Romaniste – L’inizio della Serie A 2024-25 è ormai alle porte, il 18 agosto la Roma esordirà a Cagliari, e pochi giorni fa è volata in Inghilterra per svolgere l’ultima parte di ritiro estivo. Oggi alle 18 ci sarà il primo test amichevole in terra inglese, i giallorossi affronteranno infatti il Barnsley ,club della League One, terza serie del campionato inglese. La gara andrà in scena al St. George Park, e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Tabellino

Barnsley (4-3-3): Flavell; Pines, Lopata, Gent, Yoganathan; Dyer, Bland, Lofthouse; Nzondo, Chapman, McCarthy.

A disposizione: Nejman, Barrett, James, Farrell, Wilson, McCann, Pickard, Makiessi.

Allenatore: Clarke.

Roma (4-3-3): Ryan; Sangaré (46′ Celik), Kumbulla (46′ Smalling), Ndicka (46′ Mancini), Angelino (46′ Dahl); Le Fée (46′ Bove), Darboe (46′ Cristante), Pellegrini (46′ Pisilli); Joao Costa (46′ Soulé), Abraham (46′ Dybala), Zalewski (46′ El Shaarawy).

A disposizione: Svilar, De Marzi, Marin, Pisilli, Nardin, Solbakken.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Craig Pawson.

Assistenti: Graham Fyvie, Callum Gough.

Quarto uomo: Drew Dutton.

Marcatori: 1′ Le Fée, 65′ Pisilli, 67′ Dybala

Ammoniti:

Espulsi: