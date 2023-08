LIVE – Questa mattina era arrivata la notizia a sorpresa riportata da Sky Sport circa l’arrivo di Azmoun alla corte di Mourinho. L’iraniano è sbarcato proprio in questo momento all’aeroporto di Ciampino, domani sosterrà le visite mediche e a seguire firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora Mourinho aspetta un altro attaccante.

Il centravanti classe ’95 è un vecchio pallino del club giallorosso e dello Special One che lo voleva nel 2021, Azmoun stesso confermò la trattativa per poi andare al Bayer Leverkusen per 18 milioni. In Germania ha segnato 5 goal in 44 presenze. L’attaccante è reduce da un infortunio muscolare, ma già da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere disponibile per la gara contro il Milan, o eventualmente a seguito della sosta per le nazionali.