Pagine Romaniste – Una sfida che vale tanto, questa, per entrambe le compagini: Atalanta e Roma si sfidano per la corsa Champions ma con obiettivi diversi: i ragazzi di Gasperini per chiudere il discorso, quelli di Ranieri per candidarsi, ora più che mai, al quarto posto, che sarebbe, in caso di vittoria, totalmente della Roma. Almeno fino al prossimo turno. E chissà che questa occasione non possa essere un buon pretesto per riaprire un discorso con il tecnico dei bergamaschi per ciò che riguarda il tema sul nuovo allenatore giallorosso. Oltre a Dybala e Pellegrini non sarà a disposizione neanche Gollini, che oggi siederà in tribuna a causa di alcuni problemi muscolari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova (82′ Ruggeri), Pasalic (67 Sulemana), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (67′ Samardzic), Lookman; Retegui.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, F. Rossi, Samardzic, Sulemana, Brescianini, Maldini, V. Vlahovic.

Squalificati:

Diffidati: Djimsiti, Lookman.

Indisponibili: Scalvini, Palestra, Posch, Kolasinac, Scamacca, Cuadrado.

ROMA (4-3-1-2): Svilar; Celik, Mancini (C), N’Dicka; Rensch (75′ Pisilli), Cristante, Koné, Angeliño; Soulé; Shomurodov, Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: De Marzi, Hummels, Nelsson, Abdulhamid, Pisilli, Paredes, Gourna-Douath, Saelemaekers, El Shaarawy, Baldanzi.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Dybala, Pellegrini, Gollini.

Arbitro: S. Abisso.

Assistenti: Bindoni-Imperiale.

IV Uomo: Collu.

VAR: R. Abisso.

AVAR: Meraviglia.

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: Lookman (A), Cristante (R).

85′ – Triplo cambio per la Roma. Fuori: Koné, Shomurodov e Dovbyk. Dentro: Baldanzi, Saeleamekers ed El Shaarawy.

82′ – Cambio Atalanta. Fuori Bellanova e dentro Ruggeri.

82′ – Soulé batte una punizione da lato destro, ma colpisce male e manda alto.

76′ – Gol Atalanta. Lookman arriva sul fondo e trova Samarzdic che appoggia per Sulemana che di prima trova il gol del vantaggio.

75′ – Cambio Roma. Pisilli prende il posto di Rensch.

75′ – Lookman si accentra e calcia, ma non inquadra di poco la porta.

69′ – Ederson si inserisce e serve Sulemana al limite dell’area. Rensch è bravo a contargli il tiro.

67′ – Doppio cambio per l’Atalanta. Escono: Pasalic e De Keteleaere. Dentro: Samardzic e Sulemana.

67′ – Sozza in confusione non fischia un fallo netto su Koné al limite dell’area e poi ne concede uno dubbio a Retegui.

63′ – Rigore revocato alla Roma dopo On Field Review.

56′ – Bellanova parte dalla riga laterale ed entra in area, si accentra e calcia con il sinitro, ma manda largo.

55′ – Rensch e Soulé recuperano palla sulla trequarti. L’argentino si accentra e calcia, ma manda altissimo.

53′ – Dovbyk innesca Shomurodov, che da limite dell’area calcia a giro con il sinsitro, ma la conclusione è troppo morbida e Carnesecchi blocca.

52′ – Atalanta che è rientrata forte dagli spogliatoi, con la Roma cerca di tamponare le folate nerazzurre.

46′ – Bellanova arriva sul fondo e crossa, ma Angleino chiude in corner. Sugli sviluppi di questo dopo un altro traversone del laterale bergamasco la palla termina sul fondo.

46′ – Ricomincia il match

SECONDO TEMPO

45’+2 – Termina il primo tempo a Bergamo con il punteggio di 1-1. Roma che dovrà continuare con coraggio per portare a casa i tre punti.

45’+1 – Occasione Roma. Shomurodov guida la ripartenza ed entra in area. L’uzbeko serve a rimorchio Koné che invece di calciare di prima prova a stoppare, ma così facendo perde il possesso al momento decisivo.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

40′ – La Roma prova uno schema su punizione, liberando Angelino al tiro. La conclusione dello spagnolo è deviata e guadagna un altro angolo. Sul corner successivo Koné stacca di testa, ma Zappacosta appostato sul secondo palo allontana.

32′ – GOL DELLA ROMA. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, la palla arriva sulla destra per Soulé che rimette in mezzo. Sulla palla colpisce Cristnate che riporta il punteggio in parità.

31′ – Angelino arriva sul fondo e crossa basso, Pasalic chiude in corner.

23′ – Occasionissima Atalanta. Koné perde una brutta palla, Lookman arriva sul fondo e mette in mezzo, dopo un rimpallo il nigeriano riserve De Ketelaere, ma Svilar compie un miracolo. Sulla palla agante arriva Retegui che calcia in curva,

19′ – Occasione Atalanta. Contropiede perfetto dei nerazzurri con Ederson che mette in mezzo per De Keteleare. Il belga a porta vuota svirgola con il destro e mette incredibilmente fuori.

18′ – Occasione Roma. Dovbyk recupera palla alta e serve Koné. Il francese calcia dal limite dell’area, ma una deviazione manda in corner la sfera.

16′ – Soulé batte una punizione dalla trequarti allontanato da De Roon. Primo angolo per la Roma che lo stesso argentino però sbaglia nel batterlo.

9′ – Gol dell’Atalanta. La Roma si addormentata su una punizione nella sua metà campo, De Ketelaere ha tutto il tempo di servire Lookman in area che si gira e supera Svilar.

8′ – Ripartenza della Roma con SOulé che trova al limite Cristante, che dopo un tocco calcia dal limite dell’area, ma manda centrale e Carnesecchi può respingere facilmente.

6′ – Occasione Atalanta. Sugli sviluppi di un corner Zappacosta rimette in mezzo, Celik devia e quasi favorisce il tap in sul secondo palo di De Ketelaere.

5′ – L’Atalanta sfonda a destra e riesce ad attaccare l’area giallorossa, la palla arriva a Zappacosta che crossa. Mancini chiude in angolo.

1′ – Inizia la partita

PRIMO TEMPO