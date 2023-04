LIVE – Atalanta-Roma 2-0. Raddoppio di Toloi

Pagine Romaniste – Al via il tour lombardo. Guadagnato il pass per la semifinale di Europa League con il poker al Feyenoord nella magica notte dell’Olimpico, serve ora mettere punti in cascina. Le milanesi hanno vinto e si sono riavvicinate, soprattutto il Milan che ora è a pari punti (56) e sabato (ore 18) verrà all’Olimpico. Sempre di sabato ed allo stesso orario, ma il 6 maggio, arriverà invece l’Inter, che chiuderà il cerchio in cui ci sarà anche la sfida di mercoledì 3 a Monza.

In casa dell’Atalanta, primo impegno della staffetta contro le quattro lombarde, l’imperativo è vincere per scacciare i rossoneri, agganciare la Juventus e mettersi a ridosso della Lazio. Mourinho dovrà gestire le forze dopo gli straordinari di giovedì. Dybala, risolutore ed artefice del rilancio, partirà dalla panchina. Al suo posto si valuta l’inserimento di uno tra El Shaarawy e Solbakken, con il primo in vantaggio. A centrocampo sventolerà la bandiera italiana: Matic in panchina, Bove con Cristante.

Obbligato il cambio in difesa. Smalling giovedì è uscito per infortunio – lesione al flessore della gamba destra, stesso di Wijnaldum – e sarà rimpiazzato da Llorente. L’apripista Spinazzola, suo il vantaggio, tirerà il fiato: Zalewski cambierà di nuovo, Celik andrà a destra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon(74’ Palomino), Ederson, Mæhle; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Soppy Bernasconi, Muhameti, Hojlund, Boga, Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Indisponibili: Hateboer, Ruggeri, Vordlicky, Lookman.

Diffidati: Ederson, Zappacosta, Maehle.

Squalificati:-.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (63’ El Shaarawy), Ibanez, Llorente; Celik, Bove (63’ Matic), Cristante, Zalewski (63’ Spinazzola) ; Solbakken(63’ Dybala), Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Camara, Tahirovic, Volpato, Dybala, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp, Smalling, Wijnaldum.

Diffidati: Matic.

Squalificati:-.

Marcatori: 38’ Pasalic (A), 73’ Toloi (A)

Ammoniti: 29’ De Roon (A)

Espulsi:

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Bindoni-Galetto.

IV Uomo: Volpi.

Var: Abisso.

Avar: Aureliano.

CRONACA

73’ – Raddoppio di Toloi, 2-0 Atalanta

63’ – Pronti i cambi giallorossi: fuori Zalewski, Bove, Mancini e Solbakken. Dentro Matic, Spinazzola, Dybala e El Shaarawy

60’ – Ammonito Solbakken

53’ – Punizione per l’Atalanta da zona invitante e centrale

46’ – Inizia il secondo tempo!

49’ – Fine primo tempo: in vantaggio i bergamaschi con Pasalic

45’ – Dopo un’azione in solitaria di Solbakken ci prova Abraham da fuori aerea, palla alta

38’ – Arriva il gol dell’Atalanta con Pasalic

31’ – Abraham a terra in aerea di rigore, nessuna penality

29’ – Ammonito De Roon

25’ – Giallo sulla panchina della Roma

24’ – Fallo di Zalewski su Toloi

17’ – Risultato ancora fermo sullo 0-0. Poche le occasioni da parte di entrambe le squadre

1’- Si parte a Bergamo inizia il primo tempo

Prepartita

20:33 – Rui Patricio, Llorente e Solbakken durante l’allenamento nel pre partita

20:07 – Inizia il riscaldamento della squadra

19:52 – Le scelte ufficiali di Gasperini. Pasalic titolare dopo il recupero

19:35 – Le scelte ufficiali di Mourinho: sorpresa Solbakken. Abraham torna titolare. Bove al posto di Matic, Celik a destra.

19:25 – L’arrivo del Pullman con i ragazzi

6:44 – La squadra è arrivata al Gewiss Stadium di Bergamo