LIVE Al Shabab-Roma 0-0. Primi minuti di gioco in corso – VIDEO

Pagine Romaniste – Alle 17:45 la Roma scenderà in campo nella particolare amichevole contro gli arabi dell’Al Shabab, visibile in chiaro sui canali social del Club. L’incontro previsto nel contratto da 25 milioni in due stagione con Riyad Season, permetterà a De Rossi di continuare il lavoro intravisto in Roma-Verona, come se fosse un ritiro prestagionale. Il mister ha stravolto la formazione, tenendo però sempre il 433. Opportunità ai ragazzi della Primavera: Pisilli, Joao Costa e Golic. Solo due conferme rispetto al match di campionato: Llorente e Paredes. Spazio in attacco a Zalewski e Belotti.

FORMAZIONI UFFICIALI

AL-SHABAB: Al Absi; Al Yami, Al Sharari, Santos, Al Harbi; Al Qahtani, Cuellar, Kanabah; Bahebri, Al Sadi, Carrasco.

A disp.:

All.: Biscan.

ROMA: Svilar; Kristensen, Golic, Llorente, Celik; Cristante, Paredes, Pisilli; Zalewski, Joao Costa; Belotti.

A disp.: Rui Patricio, Boer; Karsdorp, Reale; Pellegrini, Bove, Mannini, Pagano; Misitano, Mlakar, Nardozi, Lukaku. El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: