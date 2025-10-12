Prosegue il cammino delle qualificazioni al prossimo Mondiale con diversi giocatori della Roma impegnati con le rispettive nazionali. Questa sera toccherà alla Polonia, chiamata ad affrontare la Lituania al S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas, in un match importante per mantenere il passo nel girone.
Tra i convocati figura anche Jan Ziolkowski, giovane difensore centrale della Roma. Il classe 2005, però, non partirà titolare: siederà inizialmente in panchina, in attesa di un possibile ingresso a gara in corso. Una nuova esperienza internazionale per il talento giallorosso, che continua a crescere e ad accumulare minuti preziosi nel giro della nazionale maggiore.