Lite col Napoli. I giallorossi al contrattacco

Il Tempo (F. Biafora) – Continua a colpi di carte bollate il duello tra Roma e Napoli. Il club di Trigoria aveva chiesto di essere ascoltato per replicare alle accuse dei partenopei su eventuali violazioni, nella gara giocata al San Paolo lo scorso 5 luglio, del protocollo pensato per evitare contagi. Ieri pomeriggio in Procura Federale l’audizione di Fienga e Manara: l’ad e il medico giallorossi hanno fatto presente che non è stato violato nulla di quanto imposto dal CTS e addirittura alla Roma sono pronti a presentare un contro-esposto sui buchi gestionali da parte del Napoli.