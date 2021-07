Operazione Qatar: Italia mondiale con un Zaniolo al top

La Gazzetta dello Sport (F. Licari) – Bagno di folla per l’Italia Campione d’Europa che ieri ha fatto visita al Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale e poi al Premier Draghi a Palazzo Chigi, per poi concedersi un giro sul pullman scoperto in mezzo ai tifosi, nell’entusiasmo generale. In questo Europeo Roberto Mancini ha comunque dovuto fare a meno di qualche giocatore. Tra questi Nicolò Zaniolo, che dopo la rottura del crociato sinistro (sempre in Nazionale), ha subìto una lunga fase di riabilitazione, e alla fine si è optato per la cautela. Morale della favola, niente Europei per il giocatore della Roma. L’Italia ora si pone la missione Mondiali del Qatar 2022 e lo fa puntando sui giovani.