L’Italia esalta Pellegrini

Corriere dello Sport (A.Santoni) – L’operazione al naso ha proiettato Pellegrini alla partita contro l’Olanda di domani, ma Mancini lo ha lanciato subito contro la Polonia preferendolo a Kean. Lo ha proposto esterno alto sinistra nel tridente con Belotti e Chiesa. Il ct stava lavorando da tempo per sfruttare la duttilità del centrocampista della Roma. C’è chi conosce benissimo le cose di calcio e benissmo le cose di Roma e sostiene che uno cosi può giocare in più posizioni. La prima volta da esterno contro l’Armenia con Pellegrini inserito a mezzora dalla fine al posto di Chiesa. I suoi movimenti, collegati alla spinta di Emerson, sono stati la cosa migliore che si è vista l’altra sera. Una variante che ricorda quanto successo a Perrotta con Lippi. Cresciuto nel Chievo da mediano si spostò trequartista con Spalletti, ma col ct giocò esterno a sinistra. Vedremo se domani sera Mancini conterà ancora su Pellegrini. Tutto dipenderà da come avrà recuperato dalle fatiche di Danzica.