La Uefa riapre le liste, Fonseca può contare su Zaniolo e Zappacosta

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Buone notizie per la Roma. In vista della fase finale dell’Europa League la Uefa ha autorizzato le squadre partecipanti a effettuare tre sostituzioni nella lista A. Ciò consentirà ai giallorossi di inserire Nicolò Zaniolo e Davide Zappacosta, due titolari aggiunti per Paulo Fonseca, che dovrà comunque depennare la lista di altri due calciatori.

Ufficializzate anche le date della Final Eight, che si giocherà in Germania dal 10 al 21 agosto, con finale a Colonia, e degli ottavi di finale: i giallorossi giocheranno il 5 o il 6 contro il Siviglia, in caso di pareggio ci saranno i tempi supplementari e i calci di rigore, confermate le cinque sostituzioni. I sorteggi per i quarti di finale e per le semifinali saranno il 10 luglio a Nyon.