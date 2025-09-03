Il Messaggero (D. Aloisi) – Archiviato il mercato, per la Roma è tempo di concentrarsi solo sul campo. Ieri il club ha ufficializzato la lista UEFA per l’Europa League: nessuna esclusione eccellente, con 22 giocatori inseriti nella Lista A, compresi due portieri. Dentro Gollini, fuori Vazquez. La scelta più delicata ha riguardato Baldanzi, escluso a favore di Ziolkowski: il difensore polacco potrà rivelarsi utile soprattutto a dicembre, quando Ndicka sarà con la Costa d’Avorio. Nella Lista B ci sono invece Pisilli e Romano.

Il percorso europeo dei giallorossi inizierà ufficialmente il 24 settembre a Nizza, con la finale fissata a Istanbul. L’11 settembre, intanto, si giocherà l’esordio contro il Celtic, mentre i Friedkin potrebbero seguire da vicino la squadra trovandosi in quei giorni a Cannes per incontri legati al main sponsor.

Sul fronte Nazionali, 11 giocatori della Roma sono partiti per i rispettivi impegni, con le esclusioni di Dybala e Soulé dall’Argentina. A Trigoria, i pochi rimasti hanno ripreso ad allenarsi ieri, dopo due giorni di riposo: domani è in programma un’amichevole interna, domenica nuovo stop.