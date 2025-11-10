L’Irlanda ci crede ancora: “Ferguson resterà a Roma, ma speriamo nel recupero per l’Ungheria”

L’Irlanda non si arrende. Nonostante le parole di Gian Piero Gasperini nel post partita di Roma–Udinese, la nazionale irlandese continua a nutrire speranze per il recupero di Evan Ferguson in vista della seconda gara della sosta contro l’Ungheria.

L’attaccante giallorosso, inizialmente inserito a sorpresa nella lista dei convocati per le decisive sfide di qualificazione al Mondiale contro Portogallo e Ungheria, non ha ancora smaltito i problemi alla caviglia rimediati nella sfida contro il Parma. Una condizione che ha spinto il tecnico della Roma a escludere la possibilità di una sua partenza per il ritiro della nazionale.

Ma da Dublino non si arrendono. Sul sito ufficiale della FAI, infatti, è comparso un messaggio che lascia aperto uno spiraglio di ottimismo: