Lipsia, Nagelsmann: “Ci sono delle somiglianze tra Kluivert e Gnabry”

L’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BILD. Tra gli argomenti trattati il nuovo acquisto Justin Kluivert. Ecco le sue parole:

“Lo voglio impiegare come ala, anche perché al centro siamo già in tanti. Se guardi puramente allo stile di gioco, ci sono delle somiglianze tra Kluivert e Gnabry. Serge è un giocatore straordinario e mi piacerebbe se Justin riuscisse ad arrivare a quel livello. Quando Serge è arrivato all’Hoffenheim era già un passo più avanti, semplicemente perché giocava con continuità e per Justin invece non è stato così ultimamente. Ora deve trovare il suo ritmo con noi”.