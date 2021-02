Lipsia, Kluivert: “Posso rimanere, ma non dipende solo da me. Vedremo cosa porterà il futuro”

Justin Kluivert non sta passando il miglior momento al Lipsia. L’esterno d’attacco, passato in estate in Germania con la formula del prestito oneroso, non ha ancora fatto vedere le sue qualità anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno tenuto fuori. L’olandese ha rilasciato alcune parole a “Spox.com” parlando del suo futuro:“Sì, posso sicuramente immaginarlo al momento. Ma alla fine, la decisione non è solo mia. Vedremo cosa porterà il futuro ”. I Sassoni infatti hanno un‘opzione di acquisto tra i 10 e i 13 milioni di euro, anche se ultime dichiarazioni del tecnico Nagelsmann non fanno ben sperare. Nella stagione in corso, Kluivert ha giocato 17 partite collezionando solamente due gol.

L’attaccante ha poi parlato a Goal.com. Queste le sue parole:

Nouri?

Alla Roma ho scelto il 34 in suo onore. Avevamo pianificato che nella seconda stagione avrei preso l’11, ma era rimasto a Kolarov. Così ho preso il 99, il mio anno di nascita.

La Roma?

Papà pensava che rimanere un altro anno all’Ajax mi avrebbe fatto bene. È importante ascoltare i consigli dei genitori, ma anche ascoltare sé stessi. Per me era il momento giusto. È stata una mossa che mi ha aiutato molto. Essere di fronte a delle difficoltà per la prima volta nella mia carriera è stato importante, mi ha fatto maturare”.

Il Lipsia?

Già nel 2018 avevo visitato il centro d’allenamento del Lipsia, non so perché non l’abbia scelto subito, ma ora sono felice di essere qui. Giochiamo ad alto livello in Bundesliga in Champions League. Nagelsmann mi sta rendendo più duttile, mi fa giocare a volte sull’ala, a volte più centrale. Mi piace perché posso giocare ad alto ritmo. Qui c’è più spazio rispetto alla Serie A. Mi immagino al Lipsia ancora a lungo, sono soddisfatto. Voglio dare il massimo fino alla fine della stagione e oltre. Vedremo cosa mi riserverà il futuro.