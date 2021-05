Lippi: “Mi sarebbe piaciuto allenare la Roma. Sfortunata con il Manchester”

Marcello Lippi, ct della Nazionale italiana vincitrice dei Mondiali nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “La Verità”, parlando anche della semifinale di Europa League tra Roma e Manchester United. Queste le sue parole:

«Le partite da sempre cominciano in un modo, si svolgono in un altro, finiscono in un altro ancora. La Roma è stata molto sfortunata: ha giocato un primo tempo di livello, concedendo poco agli avversari, e ritrovandosi in vantaggio. Dopo di che, caso senza precedenti, in meno di 40 minuti ha dovuto operare tre sostituzioni per infortuni, avendo già gli uomini contati. Così, l’ errore potrebbe essere stato giocare il secondo tempo come il primo: cioè molto “alti”, esponendosi però al rischio di lasciare spazi al Manchester per infilzarti in modo più pesante di quanto meritassi. Mio nipote è nato a Roma, è romanista, e conserviamo ancora il gagliardetto che gli dedicarono quando è nato: “Ar maggico Lorenzo nato nel maggico 2001 l’ anno del maggico scudetto da ‘a maggica Roma”. Sì, mi sarebbe piaciuto allenarli, i giallorossi. Peccato».