L’ex tecnico della Nazionale azzurra Marcello Lippi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportweek. Tra gli argomenti trattati il possibile ruolo futuro di Daniele De Rossi, che ha allenato nella spedizione in Germania del 2006 e poi in Sudafrica nel 2010, da allenatore. Ecco le sue parole in merito: “Chi somigli di più a Pirlo? Mi sembra che Nesta e Grosso abbiano qualcosa in comune, sono tutti tecnici che hanno molto da insegnare ai giocatori. Riusciranno. Come De Rossi”.