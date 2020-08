Lione, Rongoni: “Roma? Le stagioni lì sono state bellissime. Con la nuova proprietà spero che cambino tante cose”

Paolo Rongoni, preparatore atletico del Lione e storico collaboratore di Rudi Garcia, ha parlato a Sky Sport a proposito del momento della Roma. Queste le sue parole:

Nelle ultime tre stagioni con Rudi Garcia siete arrivati in finale di Europa League con il Marsiglia, persa con l’Atletico Madrid, ora la semifinale con il Bayern: qualche rammarico a Roma?

Questo purtroppo fa parte del calcio, chi fa questo lavoro lo sa. Quando le cose vanno bene ti osannano e viceversa: a Roma è ancora più eclatante. Però da parte mia non c’è rammarico. Le mie stagioni in giallorosso sono state bellissime. Nel futuro non si sa mai, la proprietà è cambiata e spero che ora cambino tante cose. Messaggi? Qualche amico mi ha scritto, sì.