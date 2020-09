L’intervista al primo allenatore di Kumbulla: “Con la Juventus ha giocato con grinta”

Le è piaciuta la prima gara di Kumbulla in giallorosso?

Sì. È partito un po’ contratto, ma ha giocato con grinta. Si è notato anche con quel fallo che gli è costato il cartellino giallo. Aveva lo spirito giusto. È un ragazzo eccezionale. A Roma ve ne accorgerete presto.

Cosa le piace di più del suo carattere?

Max è il figlio che tutti vorrebbero avere. È sempre contento, non ti dà mai problemi. I due anni che l’ho allenato da bambino sono stati meravigliosi. Potevo metterlo in qualsiasi ruolo e lui non fiatava. Si è costruito da solo la sua carriera: diceva sempre che da grande avrebbe fatto il calciatore ed è arrivato dove voleva. È una persona calma, che ragiona sempre e non dice una parola in più del dovuto. Penso che la Roma abbia fatto un affare prima di tutto per l’uomo-Kumbulla.

Cosa ricorda di quegli anni? Kumbulla abitava di fronte all’impianto sportivo. Era sempre in campo. Arrivava un’ora prima dell’allenamento. Si portava il pallone anche a letto. È cresciuto in una famiglia di grandi lavoratori. Il padre è emigrato dall’Albania: ha iniziato come muratore, poi ha messo su un’impresa tutta sua. È gente semplice. Persone in gamba.