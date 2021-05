L’intermediario di Giroud: “Se Dzeko e Lukaku lasceranno Roma e Inter, potrebbe approdare in Italia”

L’intermediario di Olivier Giroud, Vincenzo Morabito, apre ad un possibile futuro del suo assistito in Italia. Il calciatore francese, 34 anni, ha un contratto in scadenza con il Chelsea a giugno, ma secondo Morabito, Giroud potrebbe lasciare la capitale inglese e provare a confrontarsi con il campionato italiano nella prossima stagione. Queste le sue parole, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto. Vediamo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku: se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia”.