L’Inter inizia la Serie A 2025-26 con una goleada travolgente: 5-0 al Torino a San Siro. I nerazzurri sbloccano con Bastoni al 18′, poi raddoppiano con Thuram al 36′. Nella ripresa arrivano la rete di Lautaro Martinez (52′), la doppietta personale di Thuram (62′) e il sigillo finale di Bonny (72′). Grande qualità negli assist firmati da Barella, Sucic, Bastonie dallo stesso Lautaro. La squadra di Chivu ha dominato in ogni fase, mostrando brillantezza offensiva e solidità difensiva. Un debutto che lancia subito l’Inter come candidata principale allo scudetto.