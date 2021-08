L’Inter si consola con Dzeko

Corriere della Sera – L’imminente trasferimento di Lukaku al Chelsea potrebbe creare un effetto domino in Serie A. L’Inter infatti, per rimpiazzare il belga, deve ripiegare su altri giocatori e i nomi emersi nelle ultime ore sono quelli di Dzeko, Zapata e Correa. Contatti ben avviati col bosniaco che chiede un biennale da 4,5 milioni a stagione. Il costo del cartellino sarebbe veramente esiguo: la Roma chiede appena 2 milioni dal trasferimento. Il buon esito della trattativa è legato alla volontà del giocatore. La seconda opzione è Zapata, che però costa di più. Correa invece ricercato come seconda punta.