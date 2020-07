L’Inter getta via l’ultima occasione

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – L’Olimpico spegne il sogno dell’Inter di andare a -3 dalla Juventus. Serve a poco il punto, serve più alla Roma che mantiene due punti di vantaggio su Napoli e Milan. I gialorossi hanno giocato una delle loro migliori partite in stagione, ma non è bastato per battere una squadra che la precede in classifica. Incomprensibile l’uso del VAR da parte di Di Bello richiamato da Guida per vedere il contatto Lautaro-Kolarov. L’arbitro non torna sulla sua decisione. Altra bocciatura per Eriksen che non ha fatto parte dell’11 titolare, mentre Fonseca promuove tutti i suoi e ripropone la difesa a tre. Una beffa ulteriore arriva dal gol di Spinazzola che a gennaio era stato comprato proprio dall’Inter. Nella ripresa la Roma sale di tono ma il gol di Mkhitaryan viene vanificato da un errore dello stesso Spinazzola.