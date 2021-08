L’Inter, Dzeko e lo stop inatteso. Ma il bonus ha chiuso il cerchio

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – L’Inter continua ad attendere Edin Dzeko sapendo che lo sbarco del sostituto di Romelu Lukaku è bloccato (forse è meglio dire rallentato) dall‘arrivo a Roma di un sostituto del bosniaco. La trattativa ben avviata tra i giallorossi e il Chelsea per Abraham sembrava aver risolto il problema ed invece il bomber dei Blues ha fatto sapere di preferire l’Arsenal.

Tutto da rifare per i Friedkin? Non è detto perché Tommy potrebbe convincersi, ma intanto i giallorossi hanno messo la partenza di Dzeko in stand by. Un bel problema per Inzaghi che vorrebbe il prima possibile il bomber tanto desiderato.

Sul finale della storia non ci sono dubbi visto che le arti hanno trovato un accordo anche sulla contropartita economica, un bonus da 1,5 milioni che l’Inter pagherà in caso di qualificazione alla Champions 2022-23. Dzeko ha da giorni un’intesa per un biennale da 5,5 milioni netti più bonus e scalpita per raggiungere la Pinetina.