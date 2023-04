L’infinito di Dybala, Roma da impazzire. Adesso il Leverkusen

La Repubblica (M. Juric) – Forse alla Uefa serviva uno spot per il calcio. Per l’estetica c’è la Champions, ma per le emozioni l’Europa League basta e avanza. E Roma-Feyenoord ha messo in mostra l’intero campionario: noia, nervosismo, paura, speranza, rassegnazione e infine l’esaltazione. Quella vissuta per 120′ dagli oltre 66mila dell’Olimpico. Un clima emozionale culminato con i gol di El Sharaawy e Pellegrini ai supplementari che portano la Roma in semifinale. A maggio ci sarà il Bayer Leverkusen dell’ex Schick (ma è infortunato). C’è tempo.

È stata più simile ad una lotta di nervi e di muscoli che ad una partita di calcio. Esattame-te il registro che il Feyenoord aveva provato a dare alla gara. Fino alla scintilla di Spinazzola con un gol in mischia che ha acceso i battiti romanisti. Con il fondamentale aiuto di Dybala, vera stella polare della Roma. Lui è la luce giallorossa, come ripete sempre Mou. Quella che decide di accendere ad un minuto dalla fine, quando le tenebre dell’eliminazione (dopo il pareggio di Paixào) avevano fatto cadere tutto l’Olimpico in un incubo. Un gioiello sotto l’incrocio, fotocopiando quello che segnò 5 anni fa con la maglia della Juve nella stessa porta, che pareggiai conti e porta la partita ai supplementari. Il finale è di due colori: il giallo e il rosso. Quello delle sciarpe e bandiere di uno Stadio Olimpico che metterà anche Roma-Feyenoord nella stessa bacheca della notte contro il Barcellona del 2018.