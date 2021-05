Linari gol, poi Cantore fa 1-1. È tornata Greggi

Corriere dello Sport (F. Schito) – Secondo pareggio consecutivo per la Roma Femminile. Sul campo della Florentia San Gimignano, le giallorosse non vanno oltre l’1-1: al vantaggio di Linari arrivato sugli sviluppi di calcio d’angolo, ha risposto Cantore dagli undici metri. Il campionato in casa Roma ha ormai ben poco da dire, l’attesa è tutta per la finale del 30 maggio contro il Milan in Coppa Italia.

Leggi anche: Roma-Crotone 5-0, le pagelle dei quotidiani. Pellegrini guida i suoi. Kumbulla solido, Mayoral killer

La buona notizia della giornata è il rientro in campo di Giada Greggi, out da ottobre per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: “Sono contentissima di essere tornata in campo e di essermi riunita alle mie compagne“, le sue parole a Roma Tv. “Non siamo contenti – l’analisi di Bavagnoli – ma credo che abbiamo fatto 75 minuti nella loro metà campo, abbiamo prodotto tanto. Ci è mancato un passettino, cinismo, convinzione, cattiveria agonistica. Dobbiamo prepararci per il finale di stagione, ci siamo conquistate una finale con questo percorso di crescita che abbiamo avuto“.