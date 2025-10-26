Corriere dello Sport (G. Marota) – Gasperini lo aveva previsto: NDicka può giocare anche a destra nella difesa a tre. Due settimane dopo quella battuta, contro l’Inter, l’ivoriano ha vissuto una serata difficile, complice la stanchezza per il rientro dalla nazionale e un solo allenamento nelle gambe. Una lettura sbagliata sul gol di Bonny è costata cara alla Roma, ma Gasp lo ha giustificato: “In nazionale fanno movimenti diversi”.

Oggi a Reggio Emilia NDicka tornerà probabilmente sulla sinistra, anche se resta possibile un nuovo impiego a destra se Hermoso sarà confermato titolare. Dopo l’errore con l’Inter e la prova in Europa League con il Plzen, l’ivoriano è pronto a riprendersi il suo posto.

Da quando è a Roma, NDicka è un vero pilastro: sempre titolare in campionato, salvo impegni in Coppa d’Africa, squalifiche o piccoli infortuni. In un anno e mezzo, è stato escluso per scelta tecnica solo una volta, proprio contro il Sassuolo.