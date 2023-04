Lina Souloukou, ecco chi è il nuovo CEO della Roma

Nel pomeriggio Lina Souloukou è diventata con effetto immediato Chief Executive Officer & General Manager della Roma. Con un comunicato ufficiale la società ha formalizzato l’incarico di CEO in seguito all’addio dato a Pietro Berardi.

Gli studi e la carriera

Durante gli studi in legge ha lavorato presso il Dipartimento per il controllo antidoping dei Giochi Olimpici di Atene 2004, ha in seguito ottenuto una specializzazione in Diritto dello sport e un Master in Diritto e Management. Ha iniziato la carriera nel mondo del calcio per poi essere nominata CEO dell’Olympiacos FC, ruolo che ha ricoperto dal 2018 a giugno 2022. Tra gli altri incarichi è stata nominata membro della corte arbitrale della Federcalcio ellenica per 5 anni. Nel corso della sua vita lavorativa ha collaborato con varie squadre di calcio e istituzioni. Ha fondato nel 2007 il suo studio legale insieme alla sorella e dal 2019 è membro dell’Executive Board dell’ECA.

Il padre portiere

“Mio padre, Sotiris, era un portiere, mentre io ho sempre giocato a pallavolo. Quando ero bambina, purtroppo, il calcio femminile non era ancora famoso come adesso. Però sono sempre stata appassionata di pallone e tifosa dell’Olympiacos” ha dichiarato.

La stima per Mourinho e Ronaldo

Su Mourinho Lina ha proferito: “È un grande allenatore, mister numero 1: sono sicura che avrà successo anche a Roma”. In casa ha una maglia di Cristiano Ronaldo regalata da Agnelli per sua figlia piccola, mentre l’altro figlio oltre che supporter dell’Olympiacos è fan del Manchester United. Entrambi i figli della Souloukou sono fan di CR7.