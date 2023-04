L’imprenditore Marinakis mette gli occhi sulla Serie A: Souloukou possibile tramite

Evangelos Marinakis è uno degli uomini più influenti in Grecia. Presidente dell’Olympiakos e socio di maggioranza del Nottingham Forest, secondo quando riportato dal The Sun sarebbe interessato a conquistare anche la Serie A. Impossibile dire quale sarebbe la squadra Italiana interessata all’imprenditore, c’è però una particolarità: la nuova CEO della Roma, Lina Souloukou, ha svolto lo stesso incarico proprio per Marinakis, all’Olimpiakos, dal 2018 a giugno 2022. Molti credono che la CEO potrebbe essere il giusto tramite con la società Americana proprietaria della Roma. A tal proposito con il progetto del nuovo stadio che procede senza intoppi, il greco potrebbe diventare socio di minoranza della società giallorossa.