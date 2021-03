L’importanza di essere Edin Dzeko – VIDEO

Pagine Romaniste – Edin Dzeko è stato per molto tempo l’attacco della Roma. Tutto si reggeva sulle sue spalle e se non c’era erano dolori: la squadra faceva tanta fatica a segnare. Quest’anno le cose sono cambiate perchè Borja Mayoral, un vice-Dzeko con tutti i requisiti giusti, ha risposto presente all’appuntamento con la chiamata di Fonseca, ma soprattutto col gol. In queste ultime partite, o meglio, contro le squadre che si chiudono a riccio, l’importanza di Dzeko si capisce e fa capire quanto ancora sia importante per la Roma.

Lanciare palla lunga, ora, può diventare un possesso perso, viste le caratteristiche di Mayoral che attacca più la profondità e non è adatto ad un gioco aereo. Con Dzeko, invece, se è in giornata ottimale diventa una palla giocabile e spesso pericolosa. I numeri ci dicono che i due vanno di pari passo, ma la qualità e la leadership di cui dispone Dzeko potrebbero dare veramente una marcia in più alla Roma nel finale di stagione.